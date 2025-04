¿Qué son las baladas militares, género con el que el Ejército pelea a tamborazos con los corridos tumbados?

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum está por lanzar una convocatoria para evitar la apología al narcotráfico en los corridos tumbados y otros géneros regionales mexicanos, en una base del Ejército hay un hombre que escribe baladas militares y con ello quiere ganarse la atención y las reproducciones de los jóvenes. Su nombre es Eddy Barrón.

“Tengo una gran pasión por el Ejército. Desde niño me ha gustado la música y, desde adentro de la milicia, empezamos a componer con la intención de elevar la moral a mis compañeros”, asegura Eduardo Barrón, desde una base del Ejército y con su uniforme bien puesto.

A Eddy Barrón le acompañan otros 15 militares que, en conjunto, forman la Banda FX, grupo musical que toca covers de La Arrolladora Banda el Limón y otras agrupaciones mexicanas.

Si bien comenzó a componer desde 2021, en septiembre del año pasado, la música de Eddy Barrón apareció en plataformas de streaming como Spotify, con canciones como Volvería a ser Militar, Antes de Juzgar y A los caídos, que narran glorias militares y los sacrificios de los soldados del Ejército Mexicano.

“Aún me acuerdo de aquel día que me uní a la milicia. Me alejé de mi ranchito y también de mi familia”, canta Eddy Barrón en Volvería a Ser Militar, canción en la que afirma que ser del Ejército es un orgullo y un sueño, “y si llegara a reencarnar, volvería a ser militar”.

Las baladas militares son parte de un movimiento reciente, que contrasta con los corridos tumbados, así como otros géneros que el narcotráfico utiliza para narrar historias. Con el impacto global de los corridos tumbados y de artistas como Peso Pluma o Natanael Cano, la música ahora tiene un papel más mediático en la situación de inseguridad y violencia en México por el narcotráfico. Además de las campañas con las que el gobierno busca evitar la apología al narco, se han desatado polémicas como el homenaje a Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la agrupación Los Alegres del Barranco, mismo que ocurrió días después de que en Teuchitlán, también en Jalisco, se encontrara un campo de adiestramiento en el rancho Izaguirre con restos óseos, así como prendas que pertenecerían a al menos un centenar de personas desaparecidas. Estos son algunos aspectos que debes conocer sobre la incursión de los militares en la música, así como sus intenciones de glorificar al Ejército mientras intentan atraer a los jóvenes. ¿Quién es Eddy Barrón y de qué hablan las baladas militares? Barrón, quien actúa bajo el nombre de “Eddy”, comenzó a lanzar videos musicales y canciones en Spotify el año pasado en coordinación con el Ejército mexicano. Sus letras ensalzan las virtudes del Ejército, celebran a los padres orgullosos y rinden homenaje a los caídos. Ante el desafío de abordar un estilo musical que representa la violencia de los carteles, los gobiernos locales en todo México han restringido las actuaciones y han emprendido investigaciones contra bandas y músicos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió reducir la popularidad de los narcocorridos mientras promovía otros estilos musicales menos violentos. Pero Barrón, de 33 años, tiene una estrategia diferente. En lugar de censura, quiere aprovechar el impulso con sus baladas militares, un esfuerzo para difundir letras socialmente más aceptables y para reclutar a jóvenes para el ejército. “Está de moda la vida del narco y lo hacen sonar muy bonito… Pero la realidad es otra”, señala. “Estamos poniendo ese granito de arena, para invitar a los jóvenes a que se unan a este movimiento de música positiva”. Barrón explica que él tocaba la guitarra en la banda de música regional mexicana de su padre cuando era adolescente y escribía su propia música. Después de unirse al Ejército, a los 20 años, llevaba su guitarra para tocar en los despliegues. En 2021 comenzó a escribir sus propias canciones sobre su tiempo en el Ejército y a cantar con la Banda FX, llamada así por el tipo de arma que emplea esa fuerza militar. Pero la música nunca se hizo pública. Alrededor de 2023, los corridos tumbados vivieron un boom a través de artistas como Peso Pluma, Fuerza Regida y Natanael Cano. Ese mismo año, Peso Pluma superó a la estrella estadounidense Taylor Swift como el artista más reproducido en YouTube. Un año después, el Ejército mexicano decidió publicar la música de Barrón bajo su nombre artístico. Los videos musicales, que acumulan decenas de miles de visitas solo en YouTube, están plagados de imágenes de armas pesadas, alambres de púas y Barrón cantando, vestido de camuflaje y con gafas de visión infrarroja sobre su casco militar. Originalmente destinados a entretener a las tropas y a aumentar el reclutamiento militar entre los jóvenes mexicanos, las baladas militares adquirieron un significado diferente en medio de la renovada controversia tras el auge de los corridos tumbados, que han sido criticado por romantizar la violencia de los carteles. ¿Qué son las baladas militares y en qué son diferentes a los corridos tumbados? Aunque usan los mismos instrumentos: guitarras, trompetas y acordeón, las baladas militares se caracterizan por tener ritmos más lentos respecto a los corridos tumbados. Las baladas militares de Barrón son más cercanas a la banda regional mexicana, con baterías marcando la base y una tuba para los graves. Una de las diferencias con los corridos tumbados radica en que estos últimos usan ritmos rápidos, el ‘tololoche’ como protagonista y la docerola, guitarra de 12 cuerdas, que se mezclan con el trap. “La frontera tan peculiar que tenemos con Estados Unidos, tan rica culturalmente hablando, es el lugar donde se combinan muchos géneros musicales… Es ahí donde se da uno de los primeros gestos de los corridos tumbados, una combinación de hip-hop con instrumentos mexicanos. Los dos hablan de temas muy similares y encuentran una hermandad», dijo el crítico musical Arturo Saucedo sobre los corridos tumbados a BBC. La otra diferencia más notoria son las letras. Mientras los corridos tumbados hablan de noches de fiesta, armas y lealtad hacia los líderes de cárteles, las baladas militares abordan el orgullo de formar parte del Ejército, rinden homenaje a los soldados caídos en funciones. Finalmente, los videos musicales también son distintos. Eddy Romero utiliza uniformes, armas y equipo táctico para enaltecer al Ejército, así como la Bandera de México, mientras que los corridos tumbados se apoyan de ropa y autos de lujo, botellas y ambientaciones en fiestas. El regreso de las baladas militares durante el auge de los corridos tumbados Los corridos nacieron en el siglo XIX. Sus instrumentos de banda clásica y acordeón están enraizados en la migración alemana y polaca a México. En una época de analfabetismo generalizado, este género musical se usaba para transmitir historias orales. Las baladas despegaron durante la Revolución Mexicana, cuando se usaron para compartir historias de héroes de guerra y sobre la gloria del conflicto. Por eso Barrón dice que no inventó los corridos militares, sino que simplemente los trae de vuelta. “El corrido realmente surge en la Revolución y somos los militares, las tropas revolucionarias, que lo estamos haciendo a lo mejor en otra época, pero el fin es el mismo”, explica Eddy Barrón. El género evolucionó a lo largo de generaciones y las canciones pasaron de narrar el contrabando de tequila hasta lidiar con la creciente ola de violencia de los carteles en México con los narcocorridos. Con información de El Financiero