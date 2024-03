¿Qué le pasó al padre Adam Kotas? Iglesia Católica lo remueve del sacerdocio y él denuncia abuso sexual

Los usuarios se preguntan qué le pasó a Adam Kotas, el sacerdote polaco que se hizo viral por su peculiar manera para hablar de religión; ahora denuncia un abuso sexual en su contra tras ser removido como sacerdote por la Iglesia Católica.

Y es que luego de haber desaparecido por 4 meses, la última actividad de Adam Kotas en redes sociales ha causado polémica.

Incluso, señalaron algunos usuarios, sus cuentas en diversas plataformas habrían sido robadas y el sacerdote continuaría desaparecido.

Por lo que aquí te decimos lo que sabemos de Adam Kotas -de 39 años de edad- y su presunto regreso a Instagram, donde cuenta con más de 121 mil seguidores.

Ahora el padre Adam Kotas ha denunciado abuso sexual por parte de la Arquidiócesis de Las Vegas y la Iglesia Católica lo removió del sacerdocio.

Adam Kotas es removido del sacerdocio y el acusa de abuso sexual a la Arquidiócesis de Las Vegas

Tras provocar polémica por su desaparición, a través de las redes sociales el sacerdote Adam Kotas ha acusado a la Iglesia Católica, específicamente a La Arquidiócesis de Las Vegas de abuso sexual.

En su perfil de TikTok, el padre Adam Kotas reveló que La Arquidiócesis de Las Vegas le había mandado una carta con amenazas de su parte.

“Ahorita yo me estoy llenando de esta palabra porque La Arquidiósesis de Las Vegas me mandaron una carta diciéndome que si no me calló el hocico, me van a quitar mi apartamento”ADAM KOTAS

Y es que el padre Adam Kotas había denunciado que otro sacerdote había abusado sexualmente de él, y tras hacerlo público reveló que lo habían amenazado tras hacer público su violación.

De igual manera Adam Kotas aseguró que es la Iglesia Católica quien está detrás del hackeo a sus redes sociales, por lo que pidió apoyo a su comunidad para que se suscribiera a su canal de YouTube.

“En 2021, La Arquidiósesis de Las Vegas me hizo firmar un papel donde yo dije que no iba a decir nada acerca de lo que pasó, o sea que no iba a hablar de que ese sacerdote me violó y abusó de mi. Me dieron dinero en ese entonces para callarme el hocico porque yo ocupaba dinero para mis terapias psicológicas, me dieron dinero y me hicieron firmar un papel y me amenazaron”ADAM KOTAS

Adam Kotas reveló que entre las amenazas recibidas por parte de la Arquidiócesis de Las Vegas y la Iglesia Católica, estaba el quitarle su sacerdocio; sin embargo, él asegura que no se lo pueden quitar porque ellos no se lo otorgaron.

Incluso Adam Kotas aseguró que “nadie, ni el mismo papa pueden quitarme el sacerdocio porque el sacerdocio viene de Dios”.

El papa Francisco remueve el sacerdocio del padre Adam Kotas

Pese a las declaraciones de abuso sexual del padre Adam Kota a la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Las Vegas publicó en sus redes que el papa Francisco le había removido el sacerdosio sin posibilidad de apelación.

La remoción del sacerdote fue involuntario, es decir que no fue pedido por Adam Kotas sino por la Iglesia Católica y la Diócesis de Santa Rosa, California donde el padre estaba registrado, ya fue avisado.

La remoción de Adam Kotas del sacerdocio por parte del papa Francisco y la Iglesia católica le prohibe hacer las siguientes actividades:

Celebrar misa

Administrar sacramentos

Utilizar vestimenta sacerdotal

Usar el título del padre

Todos los sacaramentos impartidos por Adam Kotas en la Iglesia Nacional Polaca, son invalidad e ilícitos por la Iglesia Católica Romana

Última actividad de Adam Kotas causó polémica

En septiembre del 2023, Adam Kotas alertó a sus seguidores cuando dejó de compartir contenido en redes sociales.

A cuatro meses de haber desaparecido, la última actividad de Adam Kotas en redes sociales ha comenzado a causar polémica.

El video que supuestamente publicó el cura en su cuenta de Instagram, sería un recuerdo del 2022 en donde habló sobre los casinos.

Por lo que los usuarios han comenzado a creer que a Adam Kotas le robaron sus cuentas y que algún farsante intenta estafar a sus seguidores.

Las sospechas nacieron porque pide donaciones a una cuenta en Paypal y que no ha compartido contenido nuevo o hecho ‘lives’ desde mediados del 2023.

¿Está desaparecido? Esto es lo que sabemos sobre el padre Adam Kotas

Adam Kotas nació en Polonia el 15 de noviembre de 1984 y desde joven comenzó el camino para unirse a la Iglesia Católica.

Sin embargo, el padre Adam Kotas se viralizó en las redes sociales por su ingeniosa forma de llevar la palabra de Dios a sus feligreses.

Fue durante la pandemia que el padre Adam Kotas -quien reside en Estados Unidos- se hizo viral al difundir la divertida manera en la que daba su sermón.

Los videos del padre Adam Kotas de inmediato se hicieron virales en las redes sociales y las personas se mostraban sorprendidos por su peculiar forma de hablar de la religión.

Sin embargo a finales de septiembre, usuarios empezaron a mostrar su preocupación por no saber nada del padre Adam Kotas.

A través de las redes sociales empezaron a circular algunas versiones que señalaban que el padre Adam Kotas se encontraba desaparecido.

A casi dos meses de las especulaciones, la preocupación por el padre Adam Kotas continúa entre sus seguidores y es que se ha revelado que sus cuentas de redes sociales se encuentran inactivas.

En medio de la preocupación por el padre Adam Kotas, un usuario señaló que se había comunicado con una de las amigas del sacerdote polaco y que le había dicho que se encontraba bien en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Qué pasó con las redes sociales del padre Adam Kotas?

El padre Adam Kotas se convirtió tan viral que se crearon varias cuentas con su nombre, donde se compartía sus videos.

Sin embargo, usuarios han señalado que desde hace unos meses algunas de sus cuentas oficiales en redes sociales oficiales desaparecieron y otras no están actualizadas.

Y es que algunos medios señalaban la cuenta de Instagram ‘adamkotasministries’ como oficial, pero ya no se encuentra disponible.

Esto ha aumentado la preocupación por el estado del padre Adam Kotas y a través de otras redes le han pedido que aparezca para confirmar que se encuentra bien.

A través de la cuenta de Instagram ‘padreadamkotasoficial’ se han compartido algunos videos, pero usuarios señalan que son viejos por lo que piden que haya contenido nuevo.

Una de las cuentas que ayudó a la viralización del padre Adam Kotas fue la de Irene Arvayo (@irenearvayo) en TikTok.

En esa cuenta se publicó un video del padre Adam Kotas en donde reveló que se encontraba bien, pero se encontraba sufriendo porque no estaba celebrando misa en público.

En el video el padre Adam Kotas destacó que le pusieron de penitencia no predicar en una iglesia y es algo que le estaba causando mucho dolor.