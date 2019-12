¡Qué frío! Te contamos cómo ayudar a un perrito en esta temporada

El frío se siente cada vez más crudo en todo el país, pero éste definitivamente es más devastador para los perros que viven en la calle y rara vez tienen a alguien que se preocupe por ellos y los cuide.

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estimó que sólo en la Ciudad de México existen alrededor de un millón 200 mil perros callejeros, ¿son demasiados, no? Por eso, aunque es obvio que no vas a poder ayudar a todos, puedes poner un granito de arena para que al menos uno o dos la pasen mejor en estas fechas.

Aquí van algunos consejos simples, pero muy efectivos para darle un poco de cariño a algunos de esos animales desprotegidos:

Dales comida

Aunque los veas fuertes o no parezcan flacos, muchas veces no están bien nutridos, además, es común que sean alimentados por personas que viven en sus rumbos y, por la temporada, están de vacaciones.

Basta con comprar algo de alimento para perros y ponerles una porción en un plato; incluso si no ves un perro, puedes poner la comida para que alguno que pase por ahí la disfrute.

Ayúdalos a tener agua siempre

Esto es algo super simple, pero casi nunca pensamos en ello. Procura tener una cubeta de agua afuera de tu casa y mantenerla llena la mayor cantidad de tiempo posible. Esto les va a ayudar a no tener sed (además evitará que hagan pipí en tu puerta).

Regálales una camita

En este punto, obviamente no tienes que gastar dinero, ellos no necesitan mucho lujo para dormir rico. Sólo busca entre tus cosas alguna cobija que ya no utilices y colócala en algún rinconcito, ahí siempre verás a los canes refugiándose del frío.

Abrígalos

Aquí sí puede ser que necesites gastar algo de dinero comprando un suéter, pero también podrías buscar una playera que no uses, cortarla un poco de lo largo y ponérsela a algún perrito, generalmente, a los de talla mediana les quedan bien.

Por cierto, siempre recuerda tener precaución al acercarte, primero cerciórate de que no sea agresivo y luego busca el contacto poco a poco.

Cuida su salud

Quizá no lo has notado porque no tienes una relación cercana con ellos, pero también se enferman con el frío y la falta de alimento, así que si ves a alguno decaído o tosiendo, busca la ayuda de un profesional o alguna organización que pueda proporcionarle atención médica.

Fuente: SDP Noticias