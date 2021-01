Qué es Signal, el servicio de mensajería que está en auge luego que WhatsApp cambiara sus términos de privacidad

La popularidad de Signal, una plataforma de mensajería que hace énfasis en la privacidad y la seguridad, se ha disparado últimamente después de que WhatsApp introdujera actualizaciones que le permitirán compartir con Facebook información personal de los usuarios.

Signal ya se encontraba entre las aplicaciones más descargadas tanto en App Store de Apple como en Google Play, y su sistema de autenticación de dos factores llegó a caer brevemente el pasado jueves debido al gran número de personas que intentaban registrarse.

¿Es Signal realmente seguro?

Signal es un servicio de mensajería gratuito disponible tanto para los dispositivos Apple como para Android que permite enviar mensajes de texto, hacer llamadas y videollamadas, transferir archivos y documentos, así como compartir la ubicación.

La plataforma, que también tiene una versión web, fue lanzada en 2014 y en 2018 el cofundador de WhatsApp, Brian Acton —quien dejó WhatsApp por desacuerdos con Facebook— donó 50 millones de dólares para crear Signal Foundation, que ahora dirige la aplicación.

Signal ofrece el “cifrado de extremo a extremo más avanzado, basado en un protocolo de código abierto”, lo que significa que solo las personas que envían los mensajes pueden ver su contenido. Los paquetes de pegatinas también tienen su propio cifrado especial. “La privacidad no es un modo adicional, sino cómo funciona Signal. Para todos los mensajes, para cada llamada, en cualquier momento”, asegura la empresa.

Asimismo, Signal creó el protocolo de cifrado que utilizan otras empresas, incluidas WhatsApp y Skype.

La aplicación no tiene publicidad, por lo que no hay incentivos para rastrear a los usuarios. Está financiada por subvenciones e inversores privados y no está afiliada a ninguna de las principales empresas tecnológicas.

¿Cómo funciona Signal?

Para poder usar la aplicación, es necesario verificar el número de teléfono. Al igual que en WhatsApp, los usuarios deben introducir un código enviado a sus móviles para activar su cuenta. Una vez activada, la cuenta requiere un código PIN de cuatro dígitos.

Según Signal, la única información que los usuarios le dan a la ‘app’ es el número de teléfono, pero actualmente la empresa está trabajando en una forma de desvincular a la aplicación incluso del número del usuario creando servidores de contactos encriptados.

Al mismo tiempo, es posible configurar las conversaciones individuales para que se borren después de un período de tiempo elegido por el propio usuario.

Signal ha sido anteriormente uno de los métodos de comunicación preferidos por activistas, piratas informáticos y otras personas preocupadas por su privacidad. El excolaborador de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. Edward Snowden afirmó que usa Signal “cada día”.