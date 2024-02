¿Qué es el Retiro Total por Pensión y Negativa IMSS?

Uno de los ahorros más importantes que realizan los empleados del sistema formal en México, es por eso que en caso de que al momento de dejar de trabajar y quieras retirar tu dinero para administrarlo tú o invertirlo en otra cosa, puedes pedir a tu Afore que entregue todos los ahorros de la cuenta individual.

En este caso existe un Retiro Total por Pensión y Negativa IMSS, pero qué es está herramienta y cómo puedo usarla, además de cuáles son los requisitos para poder solicitar esta herramienta.

¿Qué es el Retiro Total por Pensión?

Este es un trámite especial en el cual el beneficiario renuncia a recibir la pensión que corresponde, ya sea por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o mediante la Administradora del Fondo para el Retiro (Afore), y en su lugar pide que te entreguen en una sola exhibición para que todo lo que ahorraste durante esos años de trabajo, o en caso de que sea el instituto quién te niegue la pensión.

En caso de que lo solicites, la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en la que está inscrito depositará en la cuenta bancaria todos los recursos de la cuenta individual, en un plazo de tan sólo seis días hábiles.

Es importante que recuerdes que ya no podrás acceder a la pensión en el IMSS o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE), ni a la pensión mínima garantizada, con la que recibirías mensualmente lo correspondiente al salario mínimo, en caso de no contar con los recursos necesarios para cumplir los 60 años y alcanzar las semanas cotizadas necesarias para retirarte.

Si ya te decidiste por hacer el Retiro, lo primero que debes asegurarte es que la cuenta individual se mantenga registrada en una Afore y que además tengas un Expediente de Identificación del Trabajador y que este se encuentre actualizado como un identificador oficial, así como comprobante de domicilio vigente.

Posteriormente, tendrás que acudir al IMSS y solicitar la pensión, en el caso de renunciar a ella, por lo que te proporcionar una Negativa de Pensión. Esto también ocurre cuando cotizaste dentro del Régimen 97 y al cumplir los 60 años no tienes las 824 semanas cotizadas necesarias, así como el Régimen 73 y no tienes las 500 semanas.

En ambos casos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), te entregarán en una sola emisión los siguientes recursos:

Régimen 73

Retiro 97

Infonavit 97

SAR IMSS 92

SAR Infonavit 92

Régimen 97

SAR IMSS 92

SAR Infonavit 92

Excedente de recursos

En el caso del IMSS asegura que los conceptos por SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92 se te entregará hasta cumplir los 65 años.

Una vez hecho esto, acude a la oficina de tu afore y llena la solicitud de retiro total, para lo que te pedirán además los siguientes documentos:

Solicitud de disposición de recursos

Resolución de Pensión o de Negativa de Pensión

Identificación oficial vigente

Credencial para votar

Pasaporte

Cédula Profesional

Cartilla Militar

Documento migratorio

Matrícula Consular

Estado de cuenta bancario con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

Ahora ya sabes cómo puedes pedir el Retiro Total de tus Recursos, en caso de que el IMSS no llegue a aprobar la pensión, mientras que, si cuentas con la edad y las semanas, pero no alcanzan tus recursos para cubrir el salario mínimo mensual, por lo que puedes aplicar la pensión mínima garantizada, en caso de no solicitar el retiro.