¿Qué es Aesthetic católico? la nueva tendencia de la moda que genera polémica

¿Has oído hablar del Aesthetic católico? A continuación, te contamos sobre esta nueva tendencia de moda en TikTok que ha generado gran polémica.

En los últimos años el internet se ha convertido en una herramienta para saber qué está de moda, sobre todo para las nuevas generaciones.

En este sentido las redes sociales están marcando la música que se escucha y la forma de vestir, ya que las personas suelen basar sus decisiones de compra en lo que está en tendencia en internet.

Sin embargo, no todas las tendencias han sido del agrado de todas las personas y algunas modas han creado gran controversia.

Tal es el caso del Aesthetic católico, una nueva tendencia de la moda que se ha viralizado en TikTok y que ha generado gran controversia.

Si quieres entender qué es el Aesthetic católico y por qué ha generado gran polémica, te invitamos a seguir leyendo.

¿Qué es el Aesthetic católico, la nueva tendencia que se ha viralizado en TikTok?

En los últimos años, en las redes sociales se imponen algunas de las tendencias de moda y belleza, por lo que las personas suelen consultarlas para saber qué se está usando.

Tal como sucedió con el estilo coquette que se viralizó a principios de año y es que las redes sociales se inundaron de moños rosa y colores de pastel.

Sin embargo, una nueva tendencia está inundando las redes sociales, pero está ha generado gran controversia y es que no solo están de acuerdo con este nuevo estilo.

Se trata nada más y nada menos que la tendencia denominada como Aesthetic católico, la cual se está viralizando en TikTok.

Esta tendencia se dio a conocer en agosto del 2023 luego de que The Washington Post publicó un artículo sobre el estilo ‘Catholic Mexican Girl’.

Este contenido fue retomado en febrero de este año por la creadora de contenido Emily León (@plasticeme3) en donde mostró a sus seguidoras cómo podrían incorporar este estilo a su estética.

El Aesthetic católico es una moda en la que se busca incorporar elementos de la tradición católica a la vestimenta.

Es por ello por lo que en TikTok se puede ver a mujeres combinando sus atuendos con rosarios, velos, altares e incluso elementos que recuerden la arquitectura colonial.

En la tendencia Aesthetic católico sobresale el color blanco, rojo, dorado, negro, azul claro, además de estampados de la iconografía católica.

En esta tendencia es común ver:

Faldas y vestidos largos

Coronas de flores

Tocados con perlas

Accesorios con encajes

Bordados como guantes y velos

Cabe recordar que no es la primera vez que se mezcla lo religioso con la moda y es que la temática de la Met Gala del 2018 fue “Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica”, por lo que varias celebridades usaron elementos católicos.

¿Por qué hay tanta polémica con la tendencia Aesthetic católico?

Sin embargo, no a todos les ha gustado la tendencia Aesthetic católico y es que consideran que es una burla a la religión católica.

Aunque algunos consideran que la tendencia Aesthetic católico muestra la hiperfeminidad, otros consideran que no se debe de hacer uso de elementos religiosos.

Incluso hay algunos que han criticado a la tendencia Aesthetic católico tachándola de una apropiación cultural.

“Ser católico no es una moda, es una religión”, “¿Por qué no cuenta como apropiación cultural si un ateo usa la cultura y tradiciones católicas para su estética?”, “Una religión, una etnia, una sexualidad o una cultura no son una moda o ‘aesthetic’”, “Hay límites, amiga”, señalaron algunos usuarios.

Con información de SDP