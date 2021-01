Publican nuevas imágenes del cañón más grande del sistema solar, ubicado en Marte

Un experimento científico con imágenes de alta resolución, conocido como HiRISE (por sus siglas en inglés), publicó nuevas gráficas de lo que sería el cañón más grande del sistema solar, llamado Valles Marineris y ubicado en Marte, informa Live Science.

La formación es casi 10 veces más larga que el Gran Cañón de EE.UU. y tres veces más profunda. Asimismo, atraviesa más de 2.500 millas (aproximadamente 4.000 kilómetros) a lo largo del ecuador marciano y reduce así a casi una cuarta parte los costos de hacer la circunferencia del planeta rojo.

HiPOD: The Obliquity of Mars (Periodic Bedding in Tithonium Chasma)

This HiRISE image of an east-facing slope in Tithonium Chasma was taken to follow up an earlier Context Camera image that seemed to show sediment layers of near-uniform thickness.

More: https://t.co/7De3nMZvsI pic.twitter.com/oRvCNfWpk9

