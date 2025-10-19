Próxima actualización de ChatGPT permitirá contenido erótico para usuarios adultos verificados

Según Sam Altman, director de OpenAI, una próxima versión del popular chatbot ChatGPT flexibilizará las restricciones existentes para permitir más contenidos, entre ellos contenido erótico para usuarios adultos verificados.

Altman declaró en una publicación en X el martes que esta medida forma parte de un intento por “tratar a los usuarios adultos como adultos”.

Primero, una actualización que llegará en unas semanas permitirá a los usuarios elegir que el bot “responda de forma muy similar a la humana”. Más tarde, una nueva flexibilización de las restricciones prevista para diciembre permitirá a los usuarios verificados generar contenido erótico utilizando el chatbot, afirmó Altman.

En agosto, OpenAI lanzó una actualización de ChatGPT con controles más estrictos sobre las respuestas del bot a ciertos temas de conversación, en medio de la creciente preocupación de que algunos usuarios estén creando vínculos emocionales perjudiciales con los chatbots.

Por ejemplo, los padres de un joven de 16 años que se quitó la vida demandaron a la empresa, alegando que ChatGPT contribuyó al suicidio de su hijo, incluso aconsejándole sobre métodos y ofreciéndose a escribir el primer borrador de su nota de suicidio.

“Hicimos que ChatGPT fuera bastante restrictivo para asegurarnos de ser cuidadosos con los problemas de salud mental”, declaró Altman en su publicación.

“Sabemos que esto lo hizo menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos solucionarlo”, añadió.

Sin embargo, afirmó que los nuevos avances permiten reducir estas restricciones.

“Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y contamos con nuevas herramientas, podremos relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”, declaró Altman, en lo que podría ser una referencia a los nuevos controles parentales, que incluyen la vinculación de cuentas y las restricciones de contenido, introducidos a principios de octubre.

CNN se puso en contacto con OpenAI para solicitarle comentarios, aunque aún no ha recibido respuesta.

OpenAI no será la primera empresa en permitir que su IA genere contenido erótico: la firma rival de Elon Musk, xAI, ha lanzado chatbots sexualmente explícitos en su plataforma Grok.

Con información de CNN