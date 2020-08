Profesor de historia que predijo con precisión todas las presidenciales de EE.UU. desde 1984 vaticina el futuro de Trump

Allan Lichtman, profesor estadounidense que con un método basado en los terremotos ha acertado con anticipación todos los resultados de elecciones presidenciales de EE.UU. desde 1984, vaticina ahora cuál será el futuro de Donald Trump en los próximos comicios, que tendrán lugar el martes 3 de noviembre de 2020.

Su fórmula para predecir quién será el próximo huésped de la Casa Blanca toma en cuenta 13 variables –o claves, como él las denomina– que se pueden responder con un “verdadero” o un “falso”. En esta ocasión, “las claves predicen que Trump perderá la Casa Blanca”, explica el profesor en un video publicado por The New York Times.

Joe Biden, el contrincante del actual presidente para las próximas elecciones –y quien además lleva la delantera en las encuestas con un margen de 7,6 % a nivel nacional, según datos de FiveThirtyEight–, tiene siete de esas claves a su favor, en comparación con las seis de Trump.

Sin embargo, el académico advierte que no hay que limitarse a creer en su palabra, puesto que “existen fuerzas en juego fuera de las claves” dijo. “Supresión de votantes. Intromisión rusa. Depende de usted, el votante, decidir el futuro de nuestra democracia, así que salga y vote”, finalizó.

En 2016, Lichtman predijo no solo la victoria de Trump frente a Hillary Clinton, sino también que se vería enfrentado a un proceso de ‘impeachment’.

Las 13 claves, que están explicadas en profundidad en su libro “Predicción del próximo presidente: las claves para la Casa Blanca 2016”, son las siguientes:

Mandato del partido: tras las elecciones de mitad de mandato, el actual partido gobernante tiene más escaños en el Congreso que en anteriores comicios del mismo tipo.

Oposición: no hay un serio contrincante al candidato del partido que actualmente está en el poder.

Cargo: el candidato del partido que está gobernando es el actual presidente.

Tercer partido: no hay un tercer partido o campaña independiente importante.

Economía a corto plazo: la economía no ha estado en recesión durante la campaña electoral.

Economía a largo plazo: el crecimiento de la renta per cápita en el último mandato presidencial es igual o superior a la media de crecimiento durante los dos mandatos anteriores.

Cambio político: la Administración actual pelea por grades cambios en la política nacional.

Descontento social: no ha habido un descontento social sustancial durante el mandato presidencial.

Escándalo: la Administración no se ha visto afectada por algún gran escándalo.

Fracaso militar/ política exterior: la Aministración no ha sufrido un gran fracaso en temas militares o de política exterior.

Éxito militar/ política exterior: la administración ha logrado un gran éxito en temas militares o de política exterior.

Carisma del candidato del partido gobernante: el candidato del partido gobernante es carismático o un héroe nacional.

Carisma del candidato opositor: el candidato del partido opositor no es carismático ni un héroe nacional.

Fuente: RT