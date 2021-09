¿Por qué todos los pájaros cantan al anochecer?

Hay varias razones por la que los pájaros cantan, sobre todo, al anochecer. Por un lado tenemos la contaminación acústica, y es que, cuando empieza a anochecer, el nivel de contaminación acústica es menor, y a ello se suma que la temperatura es más baja y el viento está más calmado, lo que mejora mucho la transmisión del sonido. Eso ocurre también al amanecer y las aves aprovechan esos momentos para gastar menos energía con el canto. Por eso es en esas horas cuando generalmente se les escucha trinar.

Los individuos de muchas especies aprovechan el amanecer y el atardecer para hacer sus cantos de territorialidad, para alertar sobre posibles peligros, para comunicarse entre ellos y, los machos, para atraer a las hembras. La principal razón para realizarlo a esas horas es la que te acabo de explicar, en esos momentos se les escucha mejor y gastan menos energía al cantar. Además, muchos utilizan las horas centrales del día para alimentarse por lo que están ocupados con otros asuntos. Pero es importante saber que depende de la especie y de dónde se encuentre, porque cada especie puede tener una razón diferente para cantar en el amanecer y en el atardecer.

Nosotros, en mi grupo de investigación, estamos estudiando ahora un ave, la hubara canaria, que hace algo parecido, empieza a cantar y a exhibirse cuando está anocheciendo e incluso lo hace por la noche y una de las razones es que el sonido se transmite mucho mejor.

El canto es una actividad muy importante: las aves cantan para comunicarse. Los machos lo hacen para atraer a las hembras y los pollos para llamar la atención de sus madres. Además cada especie tiene su propio canto que es diferente al de las demás. Y todas las aves cantan o vocalizan que es como se llama en ornitología a los sonidos que hacen, tanto a los trinos o cantos como a los reclamos. Los primeros son más largos y complejos y asociados generalmente al cortejo y los segundos son más breves y tienen el objetivo de alertar o mantener unida a la bandada.

Hay especies a las que no se les escucha esta vocalización, pero eso no significa que no la usen para comunicarse. Por ejemplo con la hubara canaria con la que trabajamos, yo he estado mucho tiempo estudiándola en el campo y nunca la he escuchado piar. La he visto abrir el pico y cerrarlo así que sé que está piando/vocalizando porque además los individuos que estudiamos tienen puesto un sistema de marcaje con GPS y acelerómetro que nos ha permitido detectar que están vocalizando, pero la frecuencia a la que vocalizan no me permite escucharlo desde la distancia a la que los observo.

Así que aunque no se les oiga, todas las aves vocalizan. En general entre las aves urbanas que son las que estamos más acostumbrados a ver y a escuchar, todas trinan: mirlos, urracas, gorriones, todos ellos cantan.

Inmaculada Abril Colón es investigadora del Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), experta en ornitología.

