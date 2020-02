Por qué se producen, cada cuánto ocurren y otras curiosidades detrás de los años bisiestos

A pesar de que el año bisiesto tiene su lógica y no es una mera casualidad, hay personas a las que realmente les afecta este tema: los nacidos el 29 de febrero.

El cálculo del tiempo mediante un calendario Gregoriano se ha ajustado durante los últimos dos mil años

Ciudad de México, 29 febrero (AS México).- Cada cuatro años se produce el famoso “año bisiesto”, es decir, febrero se alarga un día más hasta los veintinueve días. Y por muy extraño que parezca, todo tiene su lógica. Los años bisiestos hacen que el calendario gregoriano moderno se mantenga alineado con las vueltas que hace la Tierra sobre el Sol. Si bien nuestro planeta necesita 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos (equivalente a un año trópico) para completar su vuelta al astro mayor, en caso de no existir el año bisiesto, cada año comenzaría seis horas antes de que la Tierra completara su vuelta. Por tanto, el hemisferio norte terminaría celebrando la Navidad a mitad de verano.

A pesar de que el año bisiesto tiene su lógica y no es una mera casualidad, hay personas a las que realmente les afecta este tema: los nacidos el 29 de febrero. Y es que estas personas no pueden celebrar su cumpleaños cada 365 días como nos ocurre al resto. Este año, el calendario incluye un día más en febrero por lo que esta gente está de enhorabuena y pueden festejar su aniversario en el día exacto, ni uno antes ni uno después.

Como bien apunta la cuenta de Twitter @electomanía, los que llegaron al mundo en esta fecha son considerados “leaper”. En el caso del Presidente del Gobierno de España, hoy 29 de febrero, cumple 48 años aunque si contamos según el calendario bisiesto, este sería su aniversario número 12. Otros famosos que cumplen este día son: la jugadora de baloncesto Nuria Martínez, el ciclista Rubén Plaza, el piragüista Emilio Merchán o el futbolista Ferrán Torres.

ℹ️ Dato curioso: ¿sabías que @sanchezcastejon 🌹 es un ‘leaper’? 🧐

Se denomina ‘leaper’ (‘saltador’ 🪂 a los nacidos un 29F).

El Presidente, nacido el 29/02/1972 cumplirá mañana 48 años (siendo su cumpleaños en bisiesto número 12).http://electomania.es

Feb 28, 2020

¿QUÉ OTRAS CURIOSIDADES ESCONDEN LOS AÑOS BISIESTOS?

· La ciudad de Anthony, frontera entre Texas y Nuevo México en Estados Unidos, es considerada la capital mundial del año bisiesto y tiene sus propias celebraciones desde el año 1988. Fue una manera especial de homenajear a sus ciudadanos nacidos el 29 de febrero. “No entienden que también cumplimos años; solo que no lo hacemos en la fecha concreta tres de cada cuatro años. ¡Tenemos el cumpleaños más raro del calendario!”, explica uno de los nacidos ese día.

· Otra de las leyendas que circula alrededor de este día es la siguiente: según un decreto de Reino Unido, el 29 de febrero era el único día en que una mujer le podía proponer matrimonio a su marido y no al revés. Según cuenta la leyenda, el decreto fue ideado por San Patricio y la reina Margarita de Escocia.

· Los años bisiestos se cobra menos. El salario anual no varía independientemente del tipo de año en el que estemos aunque está claro que es una realidad que en este tipo de situaciones, estamos trabajando un día extra sin cobrar nada. Esta situación provocó varios movimientos sociales en Maryland (Estados Unidos) aunque sin ningún éxito.

· “Los años bisiestos no traen nada bueno”, dice el refranero. Y es que si atendemos a sucesos ocurridos en años bisiestos podríamos darle la razón a esta afirmación: el hundimiento del Titanic (1912), el inicio de la Guerra Civil española (1936) o los asesinatos de John Lennon (1980) o Gandhi (1948).

