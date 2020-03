¿Por qué mueren más hombres que mujeres por coronavirus?

Desde que comenzó el brote del coronavirus, los científicos han advertido que el patógeno no discrimina por edad, nacionalidad o nivel de ingresos. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a que sí existe diferencia en la cantidad de muertes entre hombres y mujeres infectados por el covid-19.

La tendencia comenzó a percibirse en China, donde un estudio halló que la tasa de mortalidad en los hombres era del 2,8% mientras que entre las mujeres se situaba en 1,7%.

El mismo recuento se ha llevado a cabo en naciones como Francia, Alemania, Irán, Italia, Corea del Sur y España. Un reciente estudio arrojó que el 71% de las personas que han fallecido en Italia por coronavirus son hombres, mientras que los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España muestran que el 52% de los infectados son hombres frente al 48% de mujeres.

“La respuesta sincera es que aún no sabemos la causa de esta diferencia”, reconoce Sarah Hawkes, directora del Centro para la Salud Global y de Género (Center for Gender and Global Health) del University College de Londres.

Una de las hipótesis es la cantidad de pacientes fumadores hombres. En China, por ejemplo, fuman alrededor del 50% de los hombres y solo el 2% de las mujeres, lo cual se refleja en el estado de los pulmones y las vías respiratorias, según The Guardian.

Fumar es, además, una de las formas más probables de resultar contagiado por el coronavirus, ya que los fumadores son más propensos a llevarse las manos a los labios e incluso a compartir un cigarrillo infectado.

No obstante, los expertos destacan que deben existir otras razones por las cuales este comportamiento del índice de mortalidad se extiende a tantos países.

“Observamos el mismo patrón en China, Italia y España. Son países muy distintos con diferentes culturas”, considera Sabra Klein, profesora de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU.

“Al contemplar este hecho, pienso que hay algo más universal que impulsa esta situación. No creo que sea solo fumar”, añade la experta.

Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, la enfermedad afecta más a ciertos grupos de riesgo como hipertensos, personas con patologías respiratorias o diabéticos. “Estas dolencias afectan más a hombres que mujeres, por lo tanto es normal que ellos sufran más letalidad”, cita a Simón El País.

Otras versiones científicas recuerdan que los hombres cuentan con menores condiciones innatas para defender al organismo de los virus. Sucede así con patologías como la hepatitis C o el VIH. “Puede ser que el sistema inmune no inicie un método apropiado de defensa cuando detecta un virus”, aclara Klein.

El sistema hormonal es otro de los posibles desencadenantes de la alta letalidad del coronavirus en los hombres, según expertos