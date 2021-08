¿Por qué desaparecieron las palomitas azules en los audios de WhatsApp?

esde su aparición, la app WhatsApp utiliza tres iconos para indicar el estado de envío y recepción de un mensaje. Un tick o palomita significa que el mensaje fue entregado al servidor; dos palomitas que el mensaje ha llegado al dispositivo del destinatario; dos palomitas azules que el mensaje ha sido leído. Conocido popularmente como doble check, este método también se aplica a las notas de audio.

POR QUÉ NO HAY CONFIRMACIÓN EN LOS AUDIOS DE WHATSAPP

De forma adicional, la app te ofrece una función extra en caso de que no quieras que un contacto tuyo sepa que has leído su mensajes. Puedes desactivar el aviso de la recepción de lectura, y tu contacto no sabe que no lo has leído, sólo que lo has recibido. Lo curioso de esta función es que funciona en dos sentidos, por lo que tu tampoco puedes ver si tu contacto ha leído tus mensajes.

Curiosamente, esto no se aplica a las notas de voz, y en los audios sí aparece el tick azul si has escuchado la nota independientemente de si tienes desactivada la recepción de lectura o no. Pero más bien debemos decir aparecía, porque de repente no aparece el tick azul en las notas de audio de WhatsApp.

Tal y como informan webs como TuexpertoApps, con la última actualización de la plataforma, el doble check azul ya no se muestra tampoco en los audios si tienes desactivado el aviso de recibo de lectura. Si tu contacto tiene activado el doble check azul, sabrás cuando ha escuchado la nota de audio porque te lo indicará el check azul. Si los tienes desactivados, no aparecerá nada. Este cambio está disponible con la versión WhatsApp 2.21.4.

Otro añadido que cabe destacar es que el icono del micrófono se pondrá de color azul si todos los miembros de un grupo han escuchado la nota de audio, independientemente de que tengan o no el recibo de lectura.

CÓMO DESACTIVAR LA CONFIRMACIÓN DE LECTURA EN WHATSAPP

Para eliminar la confirmación de lectura en WhatsApp en tu dispositivo Android debes abrir la aplicación y pulsar sobre los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha. Dentro de los ajustes, debes ir a “Privacidad” y buscar el apartado en el que pone “Recibos de lectura”. Una vez allí, desliza el círculo hacia la izquierda para desactivarlo.

Fuente: Sin Embargo