Por primera vez, científicos descubren y diagnostican una forma agresiva de cáncer óseo en un dinosaurio

Una colaboración entre el museo Real de Ontario (ROM, en inglés) y la Universidad McMaster ha permitido descubrir y diagnosticar por primera vez una forma agresiva de cáncer óseo -un osteosarcoma– en un dinosaurio, según reveló este lunes la revista científica británica The Lancet Oncology.

El cáncer fue localizado en la fíbula de un Centrosaurus apertus, un dinosaurio que vivió hace 77 millones de años y descubierto en 1989 en el parque Provincial del Dinosaurio de Alberta.

Hasta ahora, se pensaba que este animal prehistórico había sufrido una fractura en la fíbula (peroné), pero un análisis exhaustivo realizado por paleontólogos y patólogos concluyó que el dinosaurio tenía cáncer en ese hueso de la pata.

Excited to share our new research on bone cancer in a dinosaur! In our new paper we diagnose advanced osteosarcoma in a 76 million yr old Centrosaurus. Its been 4 years work w an incredible team of specialists, incl @Dinosaur_MD @crowthrm from @McMasterU & @kchibs @MesozoicMuse pic.twitter.com/0NI52V0AyV

