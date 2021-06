Por falta de asistentes, mamá publica invitación a fiesta de sus hijos en Facebook; caso se vuelve viral y llegan invitados

Montserrat Calamaco Mireles, una joven madre, se preparó con dos semanas de anticipación para festejar a sus hijos Gerardo de 5 años y Asís, una niña de 4 años, sin embargo, los invitados no llegaron a la celebración en Apocada, Nuevo León.

Todo estaba listo para festejar a los pequeños el pasado domingo, las mesas y sillas, la comida, un inflable y hasta un brincolín, sin embargo, ninguno de las personas que invitaron se hicieron presentes.

La cita era a partir de las 18:00 horas de este 13 de junio, en el domicilio ubicado en la calle: Elisa Elizondo #401 en la colonia Sebastián Elizondo ll sect, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con Info 7, Montserrat mantuvo la calma, sin embargo, la pequeña Asís, comenzaba a hacerle preguntas: “¿no van a venir mis amigas mami?”, buscando que su hija no se preocupara, tan solo le respondía que sí, y que en un rato más llegarían, sin embargo, esto nunca sucedió.

Ante esta situación buscó la manera de tener invitados para que no fuera un mal recuerdo para sus dos hijos por lo que decidió realizar una publicación en Facebook invitando a quien quisiera ir sin importar que no se conocieran.

“Son casi las 7:00 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente (está muy lejos)

Si no me conocen o no me hablan no importa, si gustan venir el brincolin estará hasta las 11 pm. Tengo chillidogs, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede ni que Gera y Asís piensen que no tienen ‘amigos’ como ellos me dicen”

La publicación se hizo viral rápidamente y recibieron el apoyo de los cibernautas, ya que no tardaron en llegar a la fiesta y hacer compañía a los cumpleañeros.

De acuerdo con la madre de los niños, aproximadamente 500 personas se dieron cita en el lugar del festejo.

Montserrat pudo ver a sus dos hijos Gerardo y Asís contentos, por el gran festejo que tuvieron.

Horas más tarde Montserrat agradeció a todos por su apoyo.

¡Les agradecemos infinitamente Diego GR (esposo) y yo! Vienen llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan

