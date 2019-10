Policías tiran churros a vendedora y le hacen “calzón chino” en CDMX

na mujer denunció que policías de la Ciudad de México agredieron a una vendedora de churros en el cruce de Manuel González e Insurgentes en la Ciudad de México.

En un video compartido en redes sociales, se observa a la víctima quien viste un suéter color gris y pantalón de mezclilla sostener una canasta con algunos churros, mientras que el resto del producto está regado en el piso.

Con lagrimas en los ojos, la vendedora explica que unos policías intentaron llevarla a la fuerza, como se negó dos uniformadas le hicieron ‘calzón chino’, además durante el forcejeo tiraron los churros que transportaba en una canasta.

Unos policías me llevaban a la fuerza y dos mujeres policías me hicieron ‘calzón chino’ porque no me quería yo subir a la patrulla y en el forcejeo me tiran los churros” detalla la mujer en la zona de Tlatelolco.

Los hechos habrían ocurrido el pasado sábado.