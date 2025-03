Policía hace de repartidor de pizzas por culpa de un caimán en Florida

Un caimán de unos 2,5 metros invadió el domingo las calles de la ciudad estadounidense de Bradenton, en el estado de Florida, provocando pánico entre los lugareños y por poco echa a perder una entrega de pizza a domicilio, informan medios locales.

El reptil se escondió debajo de un automóvil aparcado en el patio delantero de una casa donde vive una anciana, quien había ordenado la pizza.

Al ver al caimán, la repartidora se asustó y no pudo hacer la entrega. En ese momento, un vecino llamó a la dueña de la casa para advertirle del peligro, pero aparentemente no le hizo caso y salió en busca de su pedido.

MEANWHILE IN FLORIDA: Bradenton police officer delivers pizza because 8-foot gator was sitting in the driveway🐊 pic.twitter.com/XlSd9e8T4X

— Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2025