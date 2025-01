Plutón pudo haber capturado a su luna más grande mediante un «beso» cósmico

Un grupo de investigadores de instituciones científicas de EE.UU. y Suiza desarrolló una nueva teoría que sugiere cómo Plutón pudo atrapar en su órbita a su luna Caronte hace miles de millones de años, desafiando las hipótesis previas sobre la formación de los satélites naturales, informó este lunes la Universidad de Arizona.

Con un diámetro de 1.200 kilómetros frente a los 2.250 de Plutón, Caronte es la mayor de las cinco lunas del planeta. Como el tamaño del satélite equivale a más de la mitad del de Plutón, a veces se denomina a ambos objetos como un ‘sistema de planetas enanos dobles’.

Hasta ahora los científicos teorizaban que Caronte se creó de manera similar a como se cree que se formó la Luna de la Tierra, es decir, a partir de los fragmentos expulsados por la colisión de un cuerpo masivo contra Plutón. En anteriores simulaciones se observó que Caronte y Plutón se comportaban como fluidos como resultado del calor intenso y la mayor masa de los cuerpos involucrados en la colisión.

No obstante, no se consideró la resistencia estructural de cuerpos helados y rocosos, puesto que este sistema planetario es más pequeño y frío que el nuestro, además de estar compuesto de roca y hielo. «Plutón y Caronte son bastante pequeños, por lo que la suposición de que son cuerpos fluidos probablemente ya no sea válida», indicó la investigadora Adeene Denton.

«Beso y captura»

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Geoscience señala el hallazgo del escenario más probable de cómo Caronte se convirtió en una de las lunas de Plutón, que consiste en la experimentación de un suave proceso de unión y separación de ambos cuerpos.

«La mayoría de los escenarios de colisión planetaria se clasifican como ‘choque y fuga’ o ‘roce y fusión'», señaló Denton, quien explicó que en este nuevo escenario, denominado «beso y captura», los cuerpos colisionan entre sí, «se adhieren brevemente» y, posteriormente, «se separan mientras permanecen unidos gravitacionalmente».

Según los autores de la investigación, una antigua versión de Caronte pudo haber penetrado la capa helada de una antigua versión de Plutón, por lo que los dos objetos habrían girado juntos rápidamente durante unas 10 horas. Asimismo, explicaron que, finalmente, este giro expulsó al satélite hacia afuera y se asentó en la órbita del planeta enano.

Más investigaciones del sistema Plutón-Caronte

Por otro lado, Denton afirma que se necesitan más investigaciones para determinar si las lunas más pequeñas de Plutón surgieron de los escombros liberados por la colisión, y que este evento también pudo haber afectado la evolución geológica tanto de Plutón como de Caronte, incluso si formaron y mantuvieron océanos subterráneos.

«Estamos planeando observar esto más de cerca en el futuro para determinar qué condiciones no solo reproducen a Plutón y Caronte como cuerpos, sino que también colocan a Caronte en el lugar correcto, donde está hoy», concluyó Denton.