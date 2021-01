Piden enseñar uso de tecnologías a adultos mayores

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 las festividades de diciembre han sido diferentes. Es muy importante seguir las medidas de las autoridades y quedarnos en casa. Pero ello no quiere decir que no podamos estar en contacto con nuestros seres queridos y, cuando se trata de los adultos mayores, la tecnología puede ser una gran aliada si se les enseña a usarla de la manera correcta.

Si en Navidad les regalaste a tus padres o abuelos un celular, o si los ves tristes porque no podrán reunirse con su familia en Año Nuevo, date el tiempo de apoyarlos a ver cómo es que pueden sentirse más cerca de los demás a través de las distintas herramientas digitales.

Y es que debemos entender que, aunque la tecnología puede ser una gran herramienta de comunicación, también representa un riesgo y los adultos mayores suelen ser uno de los blancos preferidos de los ciberdelincuentes por lo que no es raro que reciban constantemente amenazas a través de sus teléfonos inteligentes y computadoras.

Durante el período de aislamiento social la compañía de ciberseguridad Avast ha observado diferentes tipos de estafas dirigidas a personas de la tercera edad, tales como ventas de productos falsos, anuncios fraudulentos en nombre de la Organización Mundial de la Salud e incluso el envío de SMS, en los que los estafadores se presentan como empresas.

“Muchos de nosotros estamos preocupados por nuestros mayores. Es increíblemente importante que los protejamos de los peligros del virus Covid-19, pero también debemos mantener a raya la soledad y la depresión hasta que podamos estar con ellos y la tecnología puede proporcionar un recurso valioso para ayudar a nuestra población adulta durante este período de refugio en el hogar. Para muchas personas de la tercera edad, sus computadoras y teléfonos son sus líneas de vida. Sin embargo, hay algunos que dependen mucho de familiares y amigos más jóvenes, expertos en tecnología, para mantenerse conectados y esto puede convertir la tecnología en una fuente de frustración para ellos”, señaló Javier Rincón, Country Manager de Avast en México.

Frente a este escenario, Rincón comparte algunos consejos que pueden ayudar a resolver problemas y a que los adultos mayores puedan utilizar la tecnología de manera más segura, aunque es importante señalar que los riesgos los vivimos todos los que estamos conectados a internet, por lo que es importante ser conscientes al respecto.

Mantenlo simple

Este no es el momento para actualizaciones tecnológicas extensas o descargas complicadas. Si la persona mayor se siente más cómoda con un mensaje de texto que con el correo electrónico, o viceversa, busca que la mayor parte de su comunicación sea por ese medio. Si tiene una aplicación o un sitio web favorito, no lo apresures a adoptar otras plataformas, ayúdalo a navegar mejor por las soluciones que lo hacen sentir más cómodo.

Usa aplicaciones para conectarlo

Hay todo tipo de opciones en línea para hablar con familiares y amigos, y algunas son muy fáciles de usar. FaceTime, Skype y WhatsApp, por ejemplo, ofrecen formas fáciles de comunicarse con grupos y unirse a una llamada. Esta es una buena oportunidad para que los parientes más jóvenes, que son más expertos en tecnología, ayuden a coordinar una serie de llamadas en línea con los amigos de sus abuelos. Como apoyo adicional, ayúdalos a configurar la “Galería de participantes” antes de la llamada, para que puedan ver a todos sus amigos y no tener que averiguarlo ellos mismos, una vez que se inicia la llamada.

Dedica un poco de tiempo extra

Si tus padres o amigos mayores tienen problemas con la computadora, es probable que se desanimen. Encuentra tiempo para escuchar sus inquietudes y guiarlos hacia una solución que satisfaga sus necesidades. Dedica cinco minutos para ayudarlos con la configuración, para que todo salga bien y no los deje frustrados. Si desea usar auriculares, es importante guiarlos a través de las diferentes características de la plataforma, para que sepan cuándo silenciar su micrófono cuando alguien está hablando por la llamada, evitando posibles interrupciones o situaciones embarazosas. Es hora de practicar la paciencia, mientras buscamos adaptarnos a los matices de esta nueva normalidad.

Enseña a estar atentos a las estafas en línea

Los adultos mayores han sido blanco frecuente de estafas en línea, que han aumentado en los últimos meses debido a la crisis del Covid-19. En algunas estafas más agresivas, los ciberdelincuentes se presentaron como médicos y trabajadores de hospitales exigiendo pagos de tratamiento. Otros se presentaron como representantes del gobierno, buscando información y prometiendo enviar ayuda financiera. Por lo tanto, aconseja a los mayores a no hacer clic en nada, sin importar lo que prometa. La estafa telefónica sigue siendo la estafa principal. Recuerda a los adultos mayoresque permanezcan atentos y que no respondan, que no confíen en alguien por teléfono que no conocen.

Ayuda a involucrarlos más en el e-commerce

Muchos han evitado el comercio electrónico por dos razones: se sentían intimidados por él y podían comprar fácilmente los productos que necesitaban en las tiendas físicas. Ahora que la pandemia ha hecho que sea más difícil comprar en persona, pasar tiempo enseñándolos a comprar en línea será valioso, para que puedan satisfacer sus necesidades diarias y reducir la exposición con contactos físicos. Los sitios web de entrega de alimentos son fáciles de navegar, y hay otros, como Amazon, que pueden enviar rápidamente casi cualquier cosa que necesiten. Es posible que necesiten ayuda para comenzar y resolver problemas con cualquier transacción, pero una vez que comiencen, les ayudará a sentirse más capaces de comprar por su cuenta.

Conectarse con sus mayores es más importante que nunca en tiempos tan difíciles. Si estás a cinco cuadras o kilómetros de tus seres queridos, en especial adultos mayores, haz todo lo posible para apoyarlos, incluso desde una gran distancia, tienes a la tecnología de tu lado.

Por: El Universal