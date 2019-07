Pide pastel de Moana; le entregan uno de mariguana

El mejor pastel de cumpleaños de la historia, sin duda. Kensli Taylor festejó la llegada de la también mejor edad de la vida (los 25, claro), con un pastel de mariguana que nunca pidió, pero que según cuenta, sabía riquísimo.

La joven residente de Milledgeville, Estados Unidos, quedó sorprendida cuando en lugar de recibir un pastel de Moana, que había pedido claramente por ser gran fan de la película de Disney, recibió uno de mariguana adornado con un una planta y un unicornio verde.

El deseo de todo integrante del club de los 25.

Lo que ocurrió fue que el panadero confundió las palabras, pero nada asustado, puso manos a la masa, y preparó uno de los postres más virales del Internet dado que tiene una extraña mezcla de atrevimiento y dulzura.

“Mi mamá llamó y pidió un pastel diciéndoles cuánto amaba a Moana (porque realmente lo hago). Bueno, no hace falta decir que estas personas pensaron que ella dijo mariguana”, dijo Kensli.

Lo más gracioso del caso es que cuando el pastel fue solicitado por teléfono, la madre de Kensli contó al panadero lo mucho que su hija amaba a Moana, así que ya se podrán imaginar lo que el hombre pensó en ese momento.

Las redes se enfadaron ante el supuesto despido del panadero

Sin embargo, al enterarse de su error, se disculpó y se ofreció a hacer otro, pero la chica reconoció que el sabor era inigualable y aceptó el de mariguana helado como una más de las divertidas sorpresas de su cumpleaños.

En redes sociales los usuarios, no obstante, se manifestaron en contra de que el empleado que se equivocó haya sido despedido, aún cuando la panadería no realizó declaración alguna acerca del hecho y no es posible averiguar la veracidad de esta teoría.

Fuente: SDP Noticias