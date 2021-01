“Pésimo lugar para turistear”. Influencer rusa critica a Oaxaca por prohibiciones dictadas por la COVID

La influencer rusa Xeina Reina atacó al estado de Oaxaca y lo llamó “paranoico” por acatar las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19.

“No pude ni entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Sólo pasaron los mexicanos que se formaron a las 7 am. Pésimo, PÉSIMO lugar para turistear. Jamás regresaré a visitar este estado paranoico. Que se queden sin turismo internacional”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

Además, agregó que el lugar seguía teniendo una fila de 90 autos y aseguro que se “creen demasiado”.

“Hay mucho mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. Bye para siempre, Oaxaca”, agregó la joven.

Oaxaca se encuentra actualmente en Semáforo Naranja, por ello, el acceso a sitios y comercios está restringido.

Ante dichos comentarios, los usuarios criticaron a Xeina por lo que la joven decidió borrar sus publicaciones y disculparse.

“¡Tranquilícense! Yo me la pase súper bien en Oaxaca, es un lugar sumamente bonito con mucha historia y cultura. Admito que tal vez exageré algo en mis publicaciones, pero fue resultado de mi cansancio”, justificó la joven rusa.

