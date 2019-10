Perro “salva” a su amo que fingía que se ahogaba

Un perro ‘salvó’ a su amo cuando este fingía que se ahogaba en un estanque, según se aprecia en un video publicado este viernes en Twitter. En la grabación, aparentemente filmada en Vietnam, se observa cómo el hombre grita el nombre de su mascota, que llega corriendo y se lanza al agua como si fuera un experto socorrista. Tras alcanzar nadando a su amo, lo aferra con la boca por la mano y lo arrastra hasta las escaleras.

this man pretended to drown to see if his dog would save him

