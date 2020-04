Periodista hace transmisión en vivo y captan una mujer semidesnuda

La pandemia de Covid-19 ha obligado a que buena parte de la población de los países afectados tengan que aislarse en sus casa y adaptar su vida para pasar la menor cantidad de tempo posible afuera; eso incluye, por supuesto, aprender a trabajar desde casa. Muchos se han adaptado, pero otros han cometido errores que pasarán a la historia.

Igual que ha pasado varias veces durante transmisiones en vivo y videollamadas, a un periodista de España lo traicionó la falta de costumbre, pues mientras reportaba desde casa para un directo a través de YouTube, una mujer semidesnuda pasó detrás de él… y además era su amante.

Sin imaginarse lo que pasaría, Alfonso Merlos estaba cumpliendo con su trabajo cuando una mujer que estaba con él en casa, cruzó la estancia vestida sólo con un sostén.

Seguramente la joven no se imaginó que la cámara alcanzaría a captarla, o quizá no sabía que ésta estaba encendida, pero terminó revelando una infidelidad, pues trascendió que ella no era la pareja “oficial” de Merlos que desde hace tiempo sostiene una relación con Marta López.

Afortunadamente el rostro de la mujer no se ve en las imágenes y su identidad quedó en el anonimato. Sin embargo, López afirmó en una entrevista para un medio local, que sabe “perfectamente quién es” la protagonista del video.

Por su parte, Alfonso declaró a la prensa que se estaban haciendo conclusiones incorrectas, pero no aclaró nada más y dijo que no hablará del tema.