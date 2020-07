“Perdí la cuenta de las veces que me violaron”: Relata calvario tras sobrevivir a secuestro en la India

Hace ya 15 años, la australiana Carmen Greentree vivió la peor experiencia de su vida en un viaje a la India; la entonces surfista estuvo secuestrada durante dos meses en los que vivió todo tipo de agresiones físicas y mentales, incluidas violaciones sexuales repetidas.

En aquel entonces, Carmen tenía 22 años y tomó la decisión de hacer un viaje a la India para tomarse un año sabático luego de que no consiguiera clasificar para el circuito mundial femenino de surf.

Todo iba en orden hasta que, ya en el país asiático, conoció a Rafiq Ahmad Dundoo, un ciudadano indio que le ofreció ayudarla a trasladarse a la ciudad de Dharamshala en un avión privado. Según informa 20 Minutos, la joven aceptó la oferta y fue ahí donde comenzó su calvario.

Tras más de década y media de silencio, Greentree ha decidido relatar lo sucedido en un libro de su autoría llamado “Una peligrosa búsqueda de la felicidad”.

“Perdí la cuenta de las veces que me violó”

En las memorias plasmadas en su libro, Carmen relata las múltiples agresiones sexuales que vivió desde el momento en que subió al avión y hasta que las autoridades locales lograron localizarla y rescatarla, no sin que antes su secuestrador exigiera a la familia de la australiana dinero a cambio de liberarla.

Carmen cuenta que desde la primera vez hizo todo por defenderse hasta que su cansancio no le permitió continuar repeliendo las agresiones. “Perdí la cuenta de las veces que me violó. Lo he bloqueado tanto que ya no recuerdo la mayoría de los ataques”, relata.

Fuente: SDP