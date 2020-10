Pasajera golpea a empleada de aerolínea que le pidió usar cubrebocas durante vuelo en EU

Una pasajera que en Miami, Estados Unidos, abordó este lunes un vuelo de Delta Airlines con destino a Atlanta fue filmada mientras le asestaba golpes a una tripulante de cabina, furiosa porque se le había exigido que usara un tapabocas mientras estuviera en el avión.

En el video se puede seguir la tensa conversación entre la asistente de vuelo y la pasajera, que posteriormente pierde la paciencia y golpea a su interlocutora, ante el espanto de otros viajeros sentados alrededor.

Así, Katty Kay, testigo de la trifulca, ofreció más tarde detalles y precisó que la agresora fue escoltada fuera del avión por agentes de policía.

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb

— Suzanne Kianpour (@KianpourWorld) October 20, 2020