“Pandemia me ha ocasionado estrés”. Maestro se disculpa por humillar a alumno de NL

César Leal, el profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que fue exhibido cuando humillaba a uno de sus alumnos, ofreció una disculpa pública.

“Mi intención es y siempre ha sido la de compartir conocimientos, pero mi práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por las condiciones de la pandemia, ya que las intenciones que fueron vertidas ni reflejan mis principios”, dijo en sus redes sociales.

“He formado a muchos profesionistas exitosos, refrendo mis disculpas y compromiso con mis estudiantes”, agregó.

Respuesta (leída) del ex-profesor César Leal Chapa de FIME, por agredir verbalmente a un estudiante con Síndrome de Asperger en la UANL…. ¿Eso quiere decir que el profesor tiene estrés por la pandemia desde hace 40 años? #TodosSomosJesus pic.twitter.com/5ZQqa6TMKL — Hiracutch (@Hiracutch) October 16, 2020

A través de Facebook, una estudiante compartió la videograbación de la clase en línea en la que el docente ofende en repetidas ocasiones a un alumno de nombre Jesús.

“¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos Orgullosos? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y nuestro compañero con Asperger”, escribió la joven y anexó el video.

En él se aprecia al docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica dirigirse a un estudiante de nombre Jesús con palabras altisonantes cuando le indica cómo debe realizar una actividad.

“Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey”, le dice cuando el joven le mencionó que había empleado su calculadora para efectuar una operación matemática.

“La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, güey. Si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”, agrega.

Fuente: Sin Embargo