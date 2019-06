Palomitas de maíz contienen más antioxidantes que las frutas y verduras: estudio

Entre las principales quejas al momento de iniciar un estilo de vida saludable, están las diversas restricciones para ingerir nuestros alimentos y bebidas favoritas. No refrescos, no hamburguesas, no pasteles…pero gracias a un estudio, ahora podremos incluir en nuestra dieta las palomitas de maíz sin sentirnos culpables.

Esto se debe a que las palomitas tienen una mayor concentración de polifenoles, un tipo de antioxidante, que por ejemplo, el apio o las manzanas, pues las botanas de color blanco tienen un cuatro por ciento de agua, mientras que las frutas y verduras están compuestas de un 90 por ciento del líquido vital y los polifenoles se diluyen en toda esa cantidad.

Otro hallazgo sorprendente es que los denominados “cascos” de las palomitas de maíz, es decir, la parte dura que todos odian por su tendencia a engancharse entre los dientes, son la parte que tiene la mayor concentración de polifenoles y fibra.

“Esos cascos merecen más respeto”, dijo el doctor Joe Vinson, pionero en el análisis de componentes saludables en chocolate, nueces y otros alimentos comunes. “Son pepitas de oro nutricionales”, agregó.

Palomitas, mejores que los cereales de granos integrales

Con base en estos hallazgos, Vinson a afirmó que las palomitas de maíz pueden ser la “merienda perfecta”.

“Es el único bocadillo que es 100% grano integral sin procesar. Todos los demás granos se procesan y se diluyen con otros ingredientes, y aunque los cereales se llaman “granos integrales”, esto simplemente significa que más del 51 por ciento del peso del producto es de granos integrales. Una porción de palomitas de maíz proporcionará más del 70 por ciento de la ingesta diaria de granos integrales. La persona promedio solo obtiene alrededor de la mitad de una porción de granos integrales al día, y las palomitas de maíz podrían llenar ese vacío de una manera muy agradable”, explicó.

Cuidado, las palomitas del cine no son las que se recomienda consumir

Peeero -porque siempre hay un pero cuando de cosas buenas se trata-, para que las palomitas conserven su estatus de “saludables”, deben prepararse sin aceite, mantequilla o cualquier otra grasa que suba las calorías.

Asimismo, el doctor puntualizó que las palomitas no deben reemplazar a las frutas y verduras en la dieta, pues esos alimentos aportan otros nutrientes fundamentales para la óptima salud.

Fuente: SDP Noticias