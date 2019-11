Paleontólogos hallan restos de enorme predador marino que vivió hace 150 millones de años

Un equipo de paleontólogos ha encontrado unos huesos de pliosaurio, un enorme predador marino de cuello corto que vivía durante el Jurásico superior hace unos 150 millones de años, en un maizal cerca de la localidad polaca de Krzyzanowice, al norte de la sierra de Swietokrzyskie, informa Science in Poland.

“Medían más de 10 metros de longitud y podían pesar hasta varias docenas de toneladas. Tenían grandes y potentes cráneos y enormes mandíbulas con dientes grandes y afilados. Sus extremidades tenían forma de aletas”, explicó uno de los descubridores, Daniel Tyborowski, del Museo de la Tierra de la Academia Polaca de las Ciencias. “En Europa, fueron descubiertos solo en unos pocos países, nunca antes en Polonia”, añadió el científico.

Bones belonging to a huge Jurassic sea predator (#pliosaur) have been discovered in a cornfield near Iłża (Mazowieckie). Its a unique paleontological site – researchers from #PolishAcademyOfSciences claim. Image: Piotr Szczepanik. https://t.co/EZJDCIHzbd pic.twitter.com/44fayfU9WL

