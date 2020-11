Ordenan la PlayStation 5 por Amazon y reciben bolsas de arroz, comida de perro y otros objetos no solicitados

Durante los últimos días, internautas de Reino Unido que compraron la Play Station 5 (PS5) en Amazon han denunciado en las redes sociales haber sido “estafados” por la tienda virtual tras recibir diferentes objetos no solicitados en lugar de la consola.

Este es el caso de la periodista y presentadora de televisión Bex April May, quien asegura haber recibido una notificación de que su pedido no había podido ser entregado; sin embargo, horas más tarde llegó. Para su sorpresa, descubrió que el paquete recibido, en lugar de la consola que había ordenado, contenía una freidora eléctrica.

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo

Otro de los compradores aseguró haber recibido una bolsa de 5 kilogramos de arroz, aunque realmente la caja contenía una gran bolsa de bulgur, un derivado del trigo ampliamente utilizado en la gastronomía de Medio Oriente. “¡Cuando abrí la Play Station 5 que ordené de Amazon encontré esto! ¡Alguien lo ha remplazado por arroz!”, se puede leer en su entrada de Twitter.

Del mismo modo, un usuario de Twitter identificado como Sam Felts recibió una freidora eléctrica en un paquete que, según denuncia, había sido abierto en algún punto antes de ser entregado. Asimismo, otra de las personas timadas agradeció de forma sarcástica a la tienda virtual por haberle entregado latas de comida de perro.

Thanks @AmazonUK for sending me this instead of the ps5 I ordered. And then telling me sorry, we can’t send you the item you actually ordered because we ran out. So you’re gonna have to wait over 10 days for a refund. Absolute shambles pic.twitter.com/2slEFxKxlc

— Kirsty (@oopssimafan) November 20, 2020