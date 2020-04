Orangután ve a sus cuidadores lavarse las manos ante el Covid-19 y ahora también ella lo hace

Sandra, quien vive en un santuario de orangutanes ubicado en Wauchula, Florida, Estados Unidos, suele lavarse más las manos porque ve que sus cuidadores lo hacen más seguido desde que comenzó la pandemia.

Sandra the orangutang started washing her hands because she saw all the zookeepers doing it repeatedly during the COVID-19 crisis.

Wash your hands.

Be more like Sandra.🌎❤️🧼🌎 pic.twitter.com/t8TTizDGeD

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 1, 2020