OPPO presenta una tecnología que permite cargar por completo un teléfono en 20 minutos

El fabricante de teléfonos inteligentes chino OPPO presentó este 15 de julio un cargador rápido con una potencia de 125 vatios que permitirá recargar la batería de un ‘smartphone’ en 20 minutos. Para recargar la batería al 41 %, necesitará solo 5 minutos.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m

— OPPO (@oppo) July 15, 2020