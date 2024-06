La ola de calor extremo que azota Kuwait ha logrado derretir los conos de tránsito de las carreteras bajo el intenso sol.

Las temperaturas en el país de Oriente Medio rozaron los 50 °C la semana pasada, según el Departamento Meteorológico nacional.

The road cones in Kuwait have "melted" due to the sun/heat….pic.twitter.com/PCBVUQDL1u

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 23, 2024