Odiseo despega con éxito rumbo al primer alunizaje de EU en más de 50 años

El módulo Odiseo de la empresa privada Intuitive Machines despegó este jueves desde Florida con destino a la Luna, en lo que se espera que sea el primer alunizaje estadounidense en más de cincuenta años desde el Apolo 17.

El lanzamiento de la misión IM-1 ocurrió a la hora prevista, las 1:05 de la madrugada, y se prevé que aterrice en la superficie lunar el próximo jueves 22 de febrero.

Like an arrow from Cupid’s bow, the next commercial lunar delivery wings its way to the Moon. Six of our science and technology instruments are headed for the lunar southern highlands. https://t.co/qLOxwk7jqh pic.twitter.com/nun0MmN9Pv

— NASA (@NASA) February 15, 2024