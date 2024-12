Nuevos robots domésticos doblan toallas 24/7

En California (EE.UU.), desarrollaron robots para tareas domésticas y trabajos repetitivos las 24 horas del día.

FOLD! FOLD! FOLD!

An overnight timelapse of one of our live deployments teleoperated from over 7000 miles away. Our robots fold 24/7/365 with no human intervention, handling long-tail edge cases with no downtime. pic.twitter.com/pZa5K4CTWn

— Watney Robotics (@watneyrobotics) November 25, 2024