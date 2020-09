Nuevo sistema operativo de Apple que permite personalizar los iPhones de manera nunca antes vista hace estallar en creatividad las redes

El nuevo sistema operativo de Apple, iOS 14, disponible a nivel global desde el pasado 16 de septiembre, ha traído consigo una múltiple variedad de ‘widgets’ que permiten personalizar su interfaz de manera nunca antes vista.

Los usuarios pueden modificar la pantalla de inicio de sus celulares a través de las aplicaciones Widgetsmith, Color Widget o Photo Widget. Numerosos tutoriales compartidos recientemente en las redes sociales explican de manera detallada los pasos que hay que seguir para elaborar un ícono según el propio estilo, modificarlo con una imágen, configurar su color y el tamaño y escoger las funciones respectivas. Para hacerlo, los clientes de iPhone solo tienen que ir cambiando el diseño de cada ícono y cada ‘widget’, uno por uno, hasta llegar a configurar sus celulares de manera irreconocible.

Según uno de esos tutoriales, no hay más que entrar en “Comandos” y luego”Agregar acción”. Una vez ahí, entrar en “Scripts”, escoger “Abrir aplicación” y pulsar sobre “Seleccionar”, para eligir una aplicación del menú. Posteriormente, cliquear el ícono de los tres puntos, ponerle un nombre a la función y darle a la opción de “Agregar a la pantalla de inicio”. A través de un menú desplegable, hay que ir a “Seleccionar foto” y escoger una imagen desde la galería. Se hace un click en “Agregar”, luego “Finalizar”, y la pantalla de inicio mostrará el nuevo ícono.

Edit your homescreen and app icons in #ios14homescreen #iOS14 to your style with this tutorial 😊#tech #Trending #AppleEvent #iPhone pic.twitter.com/8facUFijDP

— DESMOND A. (@dessy_ocean) September 19, 2020