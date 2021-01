Nuevo hallazgo sobre el origen del ADN refuerza teoría alternativa de inicios de la vida en la Tierra

Tras años de investigaciones, un equipo de científicos del Centro de Investigación Scripps (EU) ha descubierto el compuesto químico responsable de crear los primeros bloques de ADN, un hallazgo que refuerza una novedosa teoría sobre el origen de la vida en nuestro planeta.

En un artículo publicado recientemente en la revista Angewandte Chemie, los autores proponen que el diamidofosfato (DAP), un compuesto simple presente en la Tierra antes de que surgiera la vida, podría haber unido químicamente los pequeños bloques de construcción de ADN, conocidos como desoxinucleótidos, en extensas hebras de ADN primordial.

Durante la investigación, los científicos descubrieron que el DAP "funciona mejor cuando los desoxinucleósidos no son todos iguales, sino que son mezclas de diferentes "letras" de ADN como la A y la T, o la G y la C, como el ADN real", explicó Eddy Jiménez, coautor del estudio.

