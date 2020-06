“¿Nos van a disparar?”, cuestiona una niña a policías que vigilaban marcha en Houston, EU

Un video de un policía de Houston (Texas, EU) consolando a una niña de cinco años durante una protesta por la muerte de George Floyd se ha vuelto viral en la Red.

Simeon Bartee, de 29 años, asistió este martes a una marcha en nombre de George Floyd con su esposa, Sion, y su hija Simone. No obstante, en algún momento la pequeña comenzó a llorar, ya que se asustó al ver la gran cantidad de agentes que patrullaban el área, recoge ABC News.

Uno de los policías se percató y se acercó a Simone, quien le preguntó si ella y su familia podían protestar y si los oficiales iban a dispararles.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020