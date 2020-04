No sabía usar los filtros y pasó toda la videoconferencia siendo una papa

Todos necesitamos reír y más en una situación tan difícil como la que enfrentamos debido a la pandemia por coronavirus. Afortunadamente, la app de moda y de novedad, Zoom, ha dejado icónicas imágenes que vivirán en nuestro interior.

Un ejemplo más es el de la gerente de la organización política estadounidense People For The American Way, que activó por error un filtro y como no supo eliminarlo, pasó toda una videoconferencia siendo una papa. El gracioso momento quedó inmortalizado en una foto que ya es viral en Twitter.

Activa filtro por error y pasa toda la conferencia como una papa

Tan sólo en esta red social, la bonita captura ya cuenta con casi 100 mil corazones y más de 220 mil retuits. Lo que hizo que también nosotros tengamos el privilegio de disfrutar del tremendo epic fail que casi le cuesta el trabajo a la joven que la compartió por primera vez.

“Mi jefa se convirtió en una papa en la reunión de nuestro equipo de Microsoft y no puede encontrar la manera de desactivar el filtro, por lo que estuvo atrapada así toda la reunión”, escribió Rachele sin si quiera imaginar la difusión que tendría la foto. ¿Pues que no vio lo que pasó con el cura que oficio una misa a través de Facebook live?

La buena noticia es que la protagonista del ‘momentazo’, de nombre Lizet Ocampo, no despedirá a la chica, ya que según contó esta, después de discutirlo toda la noche llegaron a la conclusión de que la imagen sirvió para que todos sus compañeros rieran como desde hace tiempo no lo hacían e incluso se felicitaron entre ellos mismos por seguir en la reunión.

Sí, porque honestamente muchos internautas no lo hubieran logrado, así que aplausos para los que resistieron el estallido de risa. “Como esa papa me siento justo ahora”, “Acabas de describir mi experiencia”, y “Es lo más gracioso que he visto”, fueron los principales comentarios.

Fuente: SDP Noticias