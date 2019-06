No hay vida extraterrestre en 1300 estrellas cercanas a la Tierra

Los científicos anunciaron que no han detectado ninguna señal de la existencia de civilizaciones avanzadas en más de 1300 estrellas cercanas a la Tierra.

Un grupo de científicos del programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés) después de tres años peinando el espacio en busca de señales de vida extraterrestre, han afirmado que no encuentran señalas de vida extraterrestre en más de1300 estrellas cercanas a nuestro planeta.

Según el artículo emitido en la revista Astrophysical Journal, dirigido por el astrofísico Danny Price del proyecto Breakthrough Listen, los investigadores analizaron 1327 estrellas cercanas basándose en datos recopilados por dos de los telescopios más potentes del mundo: el Robert C. Byrd de Green Bank (EE.UU.) y el Telescopio Parkes, en Australia.

“Analizamos miles de horas de observaciones de estrellas cercanas, a través de miles de millones de canales de frecuencia. No encontramos evidencia de señales artificiales más allá de la Tierra, pero esto no significa que allá afuera no haya vida inteligente. Es posible que todavía no hayamos visto en el lugar adecuado o lo suficientemente profundo como para detectar señales débiles”, declaró Danny Price.

El astrofísico dijo que ciertamente “no hay nada evidente” de que no haya civilizaciones increíblemente avanzadas que intenten contactarnos con transmisores increíblemente poderosos.

Fuente: HispanTV