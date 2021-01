Niño pierde las piernas al realizar reto viral

Un niño de 11 años perdió ambas piernas después de que sus amigos lo presionaron para que hiciera el ‘Train Surfing’.El peligroso truco consiste en viajar en vagones de carga en movimiento, y se volvió viral a través de YouTube.

Arkady Aksenov estaba con otras dos personas de 14 y 12 años cuando se subió a un vagón de carga en movimiento en San Petersburgo, Rusia. Trágicamente, el niño resbaló y cayó a la vía, dejando sus extremidades expuestas a las ruedas del tren, que le cortaron ambas piernas.

Su madre devastada, María Petrova, afirmó que las dos personas con las que estaba “lo dejaron por muerto” mientras lo veían “herido y sangrando” entre los arbustos.

Ella dijo: “Tú que lo amenazaste para subir a ese tren. Estaban dos de ustedes, de 12 y 14 años, sus nombres y direcciones, por supuesto, están establecidos. Lo dejaron herido, sangrando. No entraron en pánico, sino que se fueron en silencio, entre los arbustos. No intentaron correr hacia la gente para que pudieran ser vistos por el lugar del accidente”.

Ella agregó: “Estaban seguros de que no había cámaras de circuito cerrado de televisión en el ferrocarril, lo cual es cierto, y que Arkady moriría y no diría una palabra. ¡Pequeños idiotas! Sí, la gente hubiera dicho que era una lástima que empezaras todo, pero te hubieran dicho bien hecho por no haber dejado a tu amigo en esa hora horrible. No serás castigado por lo que has hecho. Por ley, no se les castigará por ser niños y no estar sujetos a la ley”.

