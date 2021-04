Niño hispano tenía las manos arriba cuando policía de Chicago le disparó… y lo mató

Un niño hispano de 13 años aparentemente había soltado una pistola y comenzaba a levantar las manos menos de un segundo antes de que un policía lo baleara de muerte en Chicago, de acuerdo con imágenes difundidas el jueves por presión de la comunidad.

Un fotograma del video tomado por la cámara corporal del agente policial Eric Stillman muestra que Adam Toledo no tenía nada en las manos y que sus brazos estaban al menos parcialmente levantados cuando Stillman le disparó en el pecho alrededor de las 3 de la mañana del 29 de marzo.

La policía señaló que el adolescente portaba una pistola antes de que fuera baleado. Y las imágenes captadas por la cámara de Stillman muestran al agente iluminando con su lámpara una pistola en el suelo cerca de Toledo después de que le disparó. Los agentes policiales respondían a reportes de disparos en la zona.

La difusión de las imágenes y otros materiales de la investigación se da en un momento delicado, ya que está realizándose el juicio al expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd, y recientemente falleció otro hombre de raza negra, Daunte Wright, a manos de un policía en un suburbio de la ciudad.

Antes de que la Civilian Office of Police Accountability (COPA) —un grupo independiente que investiga todos los tiroteos que involucran a la policía de Chicago— difundiera las imágenes en su sitio web, la Alcaldesa Lori Lightfoot hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse en paz, y algunos negocios del centro de la ciudad colocaron tablas de madera en sus ventanas por temor a posibles disturbios.

“Vivimos en una ciudad que está traumatizada por un largo historial de violencia y comportamiento indebido de la policía”, dijo Lightfoot. “Y aunque no tenemos la información suficiente para ser juez y jurado en esta situación en particular, ciertamente es comprensible el porqué tantos de nuestros residentes tienen esa sensación de indignación y dolor tan conocida. Es incluso más evidente que la confianza entre nuestra comunidad y los cuerpos del orden está lejos de sanar y sigue sumamente dañada”.

En total, pasaron 19 segundos desde que Stillman salió de su patrulla hasta el momento en que le disparó a Toledo. Las imágenes de su cámara muestran al agente policial persiguiendo a Toledo a pie por un callejón durante varios segundos y gritándole: “¡Policía! ¡Deténgase! ¡Deténgase en este momento!”, usando palabras soeces.

Una vez que el adolescente reduce la velocidad, Stillman le grita: “¡Manos! ¡Manos! ¡Muéstrame tus (palabra soez) manos!”

Entonces Toledo se vuelve hacia la cámara y Stillman grita ”¡Suéltala!”, y cuando estaba repitiendo esa orden, Stillman abre fuego y Toledo cae. Mientras se acerca al adolescente herido, Stillman pide por radio una ambulancia. Se le oye implorar al chico que se “mantenga despierto”, y conforme llegan otros agentes, uno de ellos dice que no siente el pulso y comienza a administrarle reanimación cardiopulmonar.

