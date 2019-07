Niño completa su álbum con dibujos porque no le alcanzó para comprar estampas

Recién terminó la Copa América. Brasil ganó un campeonato más, Messi se quedó otra vez con las ganas y el VAR dio mucho de qué hablar. La selección de Chile quedó en cuarto lugar y no agradó mucho a sus aficionados. Sin embargo, este mal sabor de boca, para muchos, quedó atrás después de conocerse la historia del pequeño niño que dibujó a sus ídolos para poder llenar su álbum de futbol. Y es que como no tenía dinero para comprar estampas vio que la única manera de hacerlo era a través de lápices de colores.

La historia se hizo viral después de que la mamá del menor la diera a conocer a través de Twitter.

“A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable no insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar”, escribió y después mostró el dibujo que hizo sobre el jugador, e ídolo chileno, Arturo Vidal.

La publicación conmovió a varias personas, las cuales la contactaron para regalarle estampas, lápices y otros objetos.

Varios han etiquetado al jugador del Barcelona para que se ponga en contacto con el niño.