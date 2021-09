NASA inicia pruebas de taxis aéreos con miras a descongestionar vías a futuro

La agencia espacial estadounidense NASA comenzó las pruebas de un Avión Eléctrico de Despegue y Aterrizaje Vertical (eVTOL, en inglés) que servirá de taxi aéreo para descongestionar vías y brindar un servicio más rápido a los usuarios.

La NASA anunció que las pruebas con el eVTOL, de la empresa de aviación Joby, comenzaron el lunes pasado cerca de Big Sur (California) y se prolongarán hasta el 10 de septiembre.

En el futuro, estos aviones podrían servir como taxis aéreos para quienes se encuentran en ciudades y áreas circundantes en todo el país, agregando otro modo de transporte para mover personas y mercancías, detalló este martes la NASA en un comunicado.

#PressRelease @NASA began Air Taxi Flight Testing on Monday as part of the agency’s Advanced Air Mobility (AAM) National Campaign.

This testing runs through Sept 10. This is the first time NASA will test an eVTOL aircraft as part of the campaign.

More: https://t.co/qyvM078FWp pic.twitter.com/3zIMc0Kxyk

— NASA Aeronautics (@NASAaero) September 1, 2021