NASA da a conocer cómo se escucha un ‘terremoto’ en Marte, entre otros sonidos

El sonido de lo que podría ser un terremoto en Marte fue grabado por primera vez, gracias al módulo de aterrizaje Insight. El video ha sido compartido por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

El módulo de aterrizaje InSight de la NASA colocó un sismómetro en la superficie marciana para estudiar martemotos. Si bien ha encontrado muchos, también ha detectado otros tipos de señales sísmicas, incluidas algunas producidas por la propia nave espacial.

Eso incluye ráfagas de viento, movimientos del brazo robótico del módilo y la propia fricción causada por partes dentro del sismómetro que se mueven una contra la otra a medida que cambia la temperatura. Las sonificaciones difundidas fueron grabadas el 6 de marzo de 2019, el día marciano 98 de la misión.

En el video se puede escuchar el viento maricano, las vibraciones sísmicas y al brazo de la nave espacial moviéndose y tomando fotos con sus cámaras, inspeccionando el “espacio de trabajo” de InSight

