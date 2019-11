NASA capta foto “increíblemente detallada” de la formación de un vórtice durante tormenta en Júpiter

La NASA ha difundido este jueves una imagen “increíblemente detallada”, que muestra un vórtice que fue captado durante una tormenta ciclónica en la atmósfera de Júpiter.

De acuerdo con un comunicado, esta formación, de aproximadamente dos mil kilómetros de ancho, fue registrada el pasado 3 de noviembre por la sonda Juno, en la región de la banda templada norte norte norte norte (NNNNTB, por sus siglas en inglés). Se precisa que en ese momento el aparato se encontraba a unos 8 mil 500 kilómetros de los topes de las nubes del gigante gaseoso.

Vortex view: I captured this detailed look at a cyclonic storm in Jupiter’s atmosphere during my latest close pass on Nov. 3. Citizen scientist Kevin M. Gill made this image from data sent by my JunoCam imager. See more at https://t.co/o5ADTL4u0c pic.twitter.com/SH40R7wKOu