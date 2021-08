Nadie asistió a baby shower; en redes la critican por hacer evento en pandemia

A través de redes sociales, se viralizó la publicación de una mujer que invitó a los internautas a asistir al baby shower que organizó en Mazatlán, y al que nadie fue.

“Me dejaron como novia de rancho, vestida y alborotada, en mi baby shower. Quien guste venir, mande mensajito y les paso la dirección por inbox”, escribió la mujer.

Sin embargo, los usuarios comenzaron a criticar a la futura madre, pues señalaban que Sinaloa se encontraba en semáforo rojo por la pandemia de Covid, y que era un acto irresponsable por parte de la mujer, realizar un evento.

Al respecto, ella respondió: “Sí, desgraciadamente así somos los mexicanos, hablamos siempre con el pie por delante sin conocer realmente la historia. Yo me animé a publicarlo en mi perfil por mis amistades o conocidos, pero jamás pensé que tuviera un alcance así”.

“En fin, a la gente nunca se le da gusto y yo solo les deseo bendiciones a todas y cada una de ellas, les deseo que siempre estén bien de salud”, señaló.

Les pidió que fueran los padrinos de bautizo de su hija, pero sólo quería que le pagaran los gastos del evento

A través de redes sociales, una usuaria compartió las capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con una conocida que le pidió a ella y su pareja, ser padrinos de bautizo de su hija.

“Pepe y yo pensamos mucho en ustedes. A lo mejor no es el medio, pero les perdimos la pista y creemos que son los indicados. Sabemos que no están aquí, pero ya vi que les va muy bien y a Sofi no le va a faltar nada. Si no quieren venir, no te preocupes, mi hermana y mi cuñado van a ser los padrinos oficiales. No quiero hacerlos dar muchas vueltas, pero con que nos manden el dinero para los gastos está bien”, se lee en el mensaje que envió la mujer a la internauta, quien no podía creer lo que estaba leyendo.

Información de Multimedios