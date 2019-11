Una mujer nació con una condición médica peculiar por la que ha sido atacada, acosada y criticada por todos aquellos quienes la llegan a conocer, incluso se ha llegado a ganar el miedo de sus vecinos al ser comparada con una bruja.

Kumar Nayak es una mujer nacida en India de 63 años y nació con 20 dedos en los pies y 12 en las manos, esto en la población de Ganjam, Odisha. La enfermedad que la aqueja es llamada polifactilia, un defecto genético que causa que las personas nazcan con más dedos de los que normalmente son, tanto en manos como en pies.

Woman, 63, who was born with 19 TOES and 12 fingers reveals she can't leave her house because her neighbours think she is a witch https://t.co/YrrK3uEIRv

