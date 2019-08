Nace Garlic, el primer gato clonado de China

Garlic, el primer gato clonado de China, nació el pasado 21 de julio gracias a una exitosa transferencia de embriones a la madre sustituta, según confirmó Sinogene, una compañía de biotecnología.

El director ejecutivo de la empresa confirmó durante una conferencia de prensa en Beijing, que la gata es de una raza distinta que el recién nacido, pero se comporta como una verdadera madre. Lo acepta y cuida como tal.

El primer gato clonado en China se llama Garlic

La prueba se llevó a cabo 18 años después de que la Universidad de Texas clonara al primer gato en la historia, mediante un sistema llamado CopyCat. El animal fue nombrado Cc.

“El gato ha sido verificado como un gato clonado por una organización de verificación de terceros, y actualmente se encuentra en buenas condiciones”, Wang Jidong, director ejecutivo de la empresa.

Ahora, la tecnología de clonación utilizada para crear a Garlic servirá a China a construir una biblioteca genética de especies en peligro de extinción, a fin de poder reproducirlas y evitar su desaparición del planeta.

China’s first cloned cat, Garlic, debuted today. This British short-haired cat borne naturally by a surrogate mummy cat on July 21 this year is in good health and bears the same name as another cat that died. #clon pic.twitter.com/LPIvoY5RGb

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 20, 2019