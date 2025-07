Musk anuncia al compañero de Grok; está inspirado en Edward Cullen y Christian Grey

Elon Musk anunció este jueves al compañero de Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la red social X, al que llamó Valentine, en referencia al personaje principal de la novela del escritor estadounidense Robert Heinlein, publicada en 1961.

What should we name our male @Grok companion? pic.twitter.com/TErzbKUqNb

