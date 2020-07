Mujer evita que dos secuestradores se lleven a su hija de 4 años

Cámaras de vigilancia en un barrio de la capital india, Nueva Delhi, grabaron el momento en el que dos hombres intentaron secuestrar a una niña de cuatro años y su madre impidió que escaparan con ella. La Policía reveló luego que el secuestro fue planeado por el tío de la menor para exigir a la familia un rescate, recoge The Times of India.

La niña jugaba en la puerta de su casa cuando llegaron dos hombres y le pidieron a su madre un vaso de agua. Al entrar en la vivienda, la mujer escuchó gritos y salió corriendo, mientras los secuestradores intentaban huir con la menor en una moto. La señora corrió tras ellos y empujó a los hombres, que perdieron balance y tuvieron que soltar a la chica para tratar de escapar.

Entre tanto, los vecinos escucharon los gritos y persiguieron a los hombres, uno de los cuales intentaba huir a pie y sacó una arma, así que no les quedó sino dejarlos ir. Sin embargo, los secuestradores a su vez dejaron tirada la moto, y eso ayudó a la Policía a ubicar a uno de ellos, identificado como Dheeraj.

Tras detenerlo e interrogarlo, los agentes supieron que el hombre y su compañero habían sido contratados por el tío de la menor, Upender, quien les dio 100.000 rupias (algo más de 1.300 dólares) por secuestrarla. El tío, que fue también arrestado, confesó que quería usar a la hija de su hermano mayor para extorsionarlo y conseguir dinero. Dijo que vive apenas de chapuzas y se quedó sin ingresos, mientras su hermano posee una tienda de ropa.

Upender fue ya acusado del rapto, mientras la Policía continúa buscando al segundo secuestrador.

#WATCH: Mother of a 4-yr-old girl saves her daughter from kidnappers in #Shakarpur area of #Delhi on July 21. Two persons including uncle of the child were arrested. (ANI) pic.twitter.com/N0XDxPpoGW

— TOI Delhi (@TOIDelhi) July 22, 2020